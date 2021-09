Pensionato trova 3.500 euro in spiaggia e li porta ai carabinieri: premiato dal sindaco

Lo scorso 29 agosto un pensionato di una frazione di San Giuliano Terme (Pisa) ha trovato in spiaggia tra Donoratico e Castagneto un portafoglio con 3.595 euro in contanti e senza pensarci su lo ha portato alla stazione dei carabinieri per restituirlo. I militari sono riusciti a risalire alla proprietaria grazie ai documenti, che ha ringraziato tutti e ritirato soldi e portafogli. Il sindaco Sergio Di Maio ha deciso di premiarlo a nome dell'amministrazione e della comunità sangiulianese con una pergamena di encomio per il suo "comportamento esemplare e il gesto da cittadino modello".

"I tempi che corrono ci hanno abituati ad assistere a notizie di ben altro tipo, invece gesti come la restituzione di una somma di denaro tutt'altro che banale merita di essere premiata, come abbiamo deciso di fare", ha detto Di Maio, che ha ringraziato anche i carabinieri, in particolare il comando di San Giuliano Terme guidato dal luogotenente Francesco Macchiarulo. "L'episodio testimonia, una volta di più, l'importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini per vivere in un luogo migliore, più accogliente, solidale e sicuro, sotto ogni punto di vista", ha concluso Di Maio.

Bazzini, dal canto suo, si è detto felice "innanzitutto che la signora abbia potuto riavere il proprio denaro" e poi ha ringraziato "chi ha permesso il lieto fine della vicenda".