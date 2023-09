Cade dalla scala mentre taglia la siepe: muore infilzato da un paletto

Tragico incidente domestico a Bornico, frazione di Toscolano Maderno, provincia di Brescia. Un pensionato di 69 anni ha perso la vita nel giardino di casa mentre stava effettuando un lavoro di periodica manutenzione della siepe.

Mauro Rudi Perini sarebbe scivolato dalla scala, forse per disattenzione o per un malore, cadendo in avanti, finendo addosso a un palo che sostiene la rete di recinzione. A trovare l'uomo, infilzato nella cancellata, la moglie Daniela, uscita in giardino poco dopo. Inutile la chiamata ai soccorsi, l’uomo è praticamente morto sul colpo. Dopo i rilievi di rito, la salma è stata restituita alla famiglia per le esequie.

Ex bancario, figlio del vecchio economo del Grand Hotel di Gardone Riviera, era una persona molto conosciuta e attiva nel volontariato locale. Vicepresidente dell'Associazione Don Ricchini è stato ricordato dagli amici con parole toccanti su Facebook: "Per la Sua importante presenza nell'associazione e nella Parrocchia ci lascia oggi un grandissimo vuoto, difficile da colmare. Della Sua generosità e del Suo altruismo rimane traccia indelebile nella nostra Comunità. Fasano piange un uomo speciale".

