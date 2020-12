Max, il cane di quartiere di Taranto, preso a calci da un poliziotto

Nel filmato si vede l’agente colpire il cane, che corre via guaendo con le orecchie basse, sotto gli occhi di decine di persone stupefatte

Nominato ufficialmente “cane di quartiere", a Taranto Max è una celebrità, conosciuto e amato da molti. Ma il video che mostra un agente di polizia dare un calcio a Max in piazza Maria Immacolata non ha suscitato indignazione solo a Taranto: il filmato è diventato ben presto virale.

Nel video, condiviso sui social e sulla pagina Facebook dedicata a Max, si vede chiaramente il poliziotto dare un calcio a Max, seduto sui gradini, e il cane che guaendo si allontana. Il tutto sotto lo sguardo stupido delle decine di persone che in quel momento, in pieno giorno, si sono ritrovate ad assistere alla scena. Un video di pochi secondi: non si sa che cosa è successo prima e dopo l’episodio immortalato.

“Vergogna”, è il commento che compare con più frequenza. L’animalista Enrico Rizzi, tra i tanti ad aver condiviso il video, ha annunciato su Facebook di aver inviato una nota al prefetto di Taranto per chiedere “l’immediata sospensione dal servizio dell’agente di polizia che ieri ha sferrato un calcio al povero cane di quartiere, Max. Ovviamente segnalerò anche alla Procura e nelle prossime ore, lo stesso poliziotto”.

La mobilitazione per liberare Max dal canile

I cittadini di Taranto sono molto attaccati a Max. A novembre, quando il cane era stato accalappiato e portato in canile dopo una segnalazione arrivata alla Asl, c’era stata una vera e propria rivolta social per liberarlo. Il sindaco Rinaldo Melucci era andato di persona al canile e aveva poi firmato un provvedimento per la “immediata reinmissione nel territorio” di Max, diventato ufficialmente “cane di quartiere”.

Max è un cane di razza meticcia di taglia medio grande di colore marrone, di circa 10 anni, regolarmente accudito dalla gente del quartiere, che si occupa anche di dargli da mangiare.