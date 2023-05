Maxi furto al bar: tra i ladri anche la proprietaria del locale

Hanno preso di mira un bar per effettuare un colpo da diverse migliaia di euro. Ma la loro impresa è durata poco, fino quando i ladri sono stati identificati dai carabinieri. E nella "banda" c'è anche la proprietaria del locale. È quanto accaduto a San Giustino, in provincia di Perugia, dove i carabinieri hanno denunciato tre persone, due uomini di 41 e 35 anni e una donna 38enne, tutti del luogo, per furto aggravato in concorso.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due uomini avrebbero assaltato un noto bar in centro a San Giustino. Qui avrebbero forzato la porta, disattivato l'allarme e scassinato le slot. Un colpo da diverse migliaia di euro. I due, spiegano i militari, "hanno agito con la complicità e la copertura della proprietaria del bar" che "ha anche cercato di dissimulare alcuni particolari che sarebbero stati utili alle indagini".

I carabinieri sono riusciti a individuare e incastrare i malviventi controllando le immagini di videosorveglianza della zona e analizzando le celle telefoniche.