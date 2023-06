Il maxi incendio che ha distrutto 10 case di un piccolo paese

Notte di fuoco a San Procopio, piccolo comune in provincia di Reggio Calabria, ai piedi dell'Aspromonte, dove intorno alle 4 - poco prima dell'alba - diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto una decina di unità immobiliari. Il bilancio è di un intero isolato distrutto dalle fiamme.

Le abitazioni interessate dal rogo per fortuna erano disabitate e non si sono registrati feriti. Secondo quanto si apprende, gli edifici erano risalenti alla metà del novecento e realizzati con unica struttura portante in legno comune a tutte le abitazioni. Le fiamme hanno completamente cancellato i tetti realizzati in legno, come mostra un video girato sul posto.

Lo spiegamento di forze per domare l'incendio è stato imponente: diciotto vigili del fuoco e otto automezzi.

