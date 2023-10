Maximiliano Vinchesi, il maresciallo dell'Esercito è morto nello schianto in moto

Maximiliano Vinchesi, classe 1974, ha perso la vita domenica in un incidente stradale vicino a Cagliari. In sella alla sua moto, si è schiantato contro una vettura lungo via Leonardo da Vinci a Flumini di Quartu.

Era un maresciallo della Brigata Sassari (Esercito Italiano), cagliaritano di origine ma residente a Quartu. Lo schianto è avvenuto sulla litoranea. Hanno espresso "commossa vicinanza e cordoglio" ai familiari il comandante della Brigata Sassari, Stefano Messina, e dal comandante del 151esimo reggimento fanteria, Alessio Argese, dove il 49enne prestava servizio.

Vinchesi era molto conosciuto e stimato da tutta la comunità: kite surf e moto erano le sue grandi passioni nel tempo libero. Sulla sua Yamaha si è scontrato per circostanze in fase di accertamento contro una Citroen. L'uomo alla guida dell'utilitaria, illeso, ha chiamato i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Aperto un fascicolo per omicidio stradale.

L'Esercito ha già fatto sapere che farà tutto il possibile per sostenere i congiunti di Vinchesi. L'Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari e tutti i suoi iscritti "si uniscono al cordoglio della famiglia del Maresciallo Maximiliano Vinchesi, scomparso in un tragico incidente stradale. Appartenente al 151° Fanteria Sassari era uomo e militare apprezzato e stimato".

