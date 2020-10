Il medico di Ischia morto 4 mesi dopo essere "guarito" da Covid-19

Un medico anestetista di Ischia è morto questa mattina per le conseguenze provocate dal Covid-19 nonostante fosse stato dato per clinicamente guarito da tempo. Il medico, 55 anni, aveva contratto il coronavirus quest’inverno. Dopo aver passato due mesi in rianimazione intensiva tra l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e Pozzuoli, era stato dimesso lo scorso 6 giugno.

Ischia, medico di 55 anni muore per le conseguenze del Covid

Il camice bianco, che lavorava come anestetista a Loreto Mare, era stato curato con il plasma iperimmune ed era riuscito a negativizzarsi. In seguito era stato ricoverato in un centro di riabilitazione di Pozzuoli dove ha lottato per altri 4 mesi contro i danni provocati dal Covid. Del caso parlò anche Salvini in un tweet del 17 maggio scorso: "Sacche di plasma da Mantova ad Ischia, dalla Lombardia alla Campania una vita salvata". Questa mattina la notizia della scomparsa: le conseguenze del virus si sarebbero rivelate fatali.