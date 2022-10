Primario di ortopedia sceglieva le protesi a suon di mazzette

Per i suoi interventi usava sempre protesi della stessa azienda. La scelta però era pilotata per via delle mazzette che riceveva. Queste le accuse mosse dalla guardia di finanza a un medico, ex primario di ortopedia all'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, arrestato per corruzione ed emissione di fatture false.

Il professionista, ai domiciliari, si è visto notificare anche un sequestro preventivo di beni fino a 576.486,25 euro. Secondo i pm riceveva sistematicamente denaro e regali da due referenti di zona di aziende fornitrici di materiali chirurgici. In cambio acquistava, per gli interventi da lui programmati ed eseguiti tra il 2014 e il 2019, protesi ortopediche realizzate da quelle ditte.

Le mazzette incassate dal medico erano "di peso" per l'accusa. Con cadenza mensile, al professionista sarebbero arrivati in totale 315 mila euro, giustificati con lettere di incarico per consulenze e formazione fittizie in realtà mai prestate; altri 185.779 euro, pari all'8% del valore delle protesi vendute. Avrebbe poi ottenuto i lavori di ristrutturazione di un immobile a Maiori (Sa) per 72.712 euro totalmente gratis; l'uso di uno scooter e di un'auto. Tra la documentazione acquisita dagli inquirenti, anche i messaggi scambiati tra il medico e uno degli indagati per commentare l'andamento degli affari illeciti. Il primo teneva una contabilità parallela molto precisa che è finita in mano ai finanzieri.