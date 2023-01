"Portatemi subito in ospedale", medico si diagnostica un infarto da solo

Ha accusato un malore, ipotizzando fin da subito un possibile infarto, poco prima delle una di ieri notte, giovedì 26 gennaio, mentre era di turno come medico del 118 nella sede di una società di soccorso. Ed è stato grazie al suo intuito e al tempestivo aiuto dei volontari che un dottore di 42 anni, in servizio notturno sulle ambulanze, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Livorno.

Qui, riscontrato quanto effettivamente autodiagnosticato e precedentemente accertato da un elettrocardiogramma fatto in sede, è stato preso in cura prima del trasferimento al reparto di Cardiologia dove si trova attualmente ricoverato, sotto osservazione dei colleghi, in condizioni serie ma stabili.