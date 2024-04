Melissa Neri, la giovane mamma scomparsa nel nulla: "Era in vacanza"

Sono ore d'apprensione per la famiglia di Melissa Neri, la 25enne romagnola originaria di Santarcangelo (Rimini), ma residente a Savignano(Forlì-Cesena), scomparsa nel nulla da alcuni giorni. La mamma sui social ha lanciato un appello: "Aiutatemi a ritrovare mia figlia. Temo che le sia capitato qualcosa di grave". L'ultima a vederla in videochiamata è stata la figlioletta di 4 anni, poi di Melissa si sono perse le tracce. Il 19 aprile scorso si trovava a Mirabilandia insieme alla bambina, poi l'ha accompagnata dal padre e ha chiamato la madre: "Prima mi ha detto che doveva andare in un posto - ha raccontato la mamma -, ma senza aggiungere altro. Il giorno successivo, sabato 20, mi ha detto che era andata in Croazia per una vacanza. Non mi aveva avvisato di nulla, forse per timore che le dicessi di non partire".

Melissa Neri scomparsa: l'appello della mamma

Ma dopo quella telefonata il vuoto. Con la donna che, in preda alla disperazione, ha lanciato diversi appelli sui social e adesso si è messa in viaggio verso la Croazia per andare a cercarla di persona: "Ha il telefono spento, non legge i messaggi. Non è da lei. Mia figlia soffre di alcune allergie alimentari e per questo deve sempre girare con un farmaco (le dosi di adrenalina) in caso di shock anafilattico".

La donna ha chiesto aiuto anche alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", in onda su Rai 3, descrivendo alcuni segni particolari della figlia: "Melissa ha corporatura esile, occhi castani e capelli neri ed è alta 1,62 metri. Tra i segni particolari, diversi tatuaggi: le iniziali A, V, C sul braccio sinistro, il muso di un orsetto sul polso sinistro, una rosa sul pollice sempre sinistro e il numero 24 sulla caviglia destra". La scomparsa della 25enne è stata denunciata ai carabinieri di Savignano e, come sempre in questi casi, chiunque abbia notizie o informazioni utili sulla giovane è pregato di contattare le forze dell'ordine.