Sorprende un uomo a rubare meloni: lo prende a bastonate e gli rompe l'auto

Una reazione inconsulta che potrebbe avere anche conseguenze penali pesanti. È quella di un agricoltore sardo che ha reagito al tentato furto da parte di un uomo di 67 anni. Il ladro si sarebbe introdotto in un campo a Sanluri (Sud Sardegna) per rubare una cassetta di meloni, dopo aver rotto la recinzione, ma sarebbe stato sorpreso dal proprietario armato di bastone, che prima gli ha spaccato i vetri dell'auto e poi l'ha picchiato

Per i traumi riportati il presunto ladro, già noto alle forze dell'ordine, è finito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dov'e' stato trattenuto per accertamenti ma non rischia la vita.

I carabinieri, intervenuti in localita' 'Bia Iglesias' nelle campagne di Sanluri dopo una richiesta al 112, hanno trovato il proprietario del podere, un agricoltore di 56 anni, i suoi due figli, e il 67enne, che era stato appena bloccato dalla famiglia. Quest'ultimo è stato denunciato per furto aggravato, mentre il proprietario del terreno rischia una denuncia per lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Il bastone usato per vandalizzare l'Opel Meriva del 67enne e per l'aggressione sono stati sequestrati, cosi' come le forbici da potatura usate per rompere la recinzione. La refurtiva è stata invece restituita agli agricoltori