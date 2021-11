I mercatini di Natale solo col braccialetto green pass

Come suggerito dall'immunologo Francesco Le Foche "meglio evitare i mercatini di Natale che non rispettano le regole", riferendosi al distanziamento dei banchi e a quello sociale e all'uso dei dispositivi di prevenzione come la mascherina.

Al mercatino di Natale di Bolzano, la cui apertura è fissata per domani, hanno fatto molto di più: come per i club vacanze e le discoteche si è pensato ad un braccialetto Green pass. "L'intenzione degli organizzatori è di lanciare un segnale positivo, organizzando una manifestazione all'aperto in piena sicurezza", ha dichiarato la direttrice dell'Azienda di soggiorno, Roberta Agosti, spiegando che quest'anno l'accesso al mercatino di Natale di Bolzano sarà consentito solo a chi è in possesso del Green pass. Nei vari welcome gate verranno consegnati, dietro presentazione del certificato verde, i braccialetti che autorizzano l'ingresso.

Per il piano di sicurezza verranno spesi complessivamente 100 mila euro, mentre saranno circa 30 le persone impegnate nella security anti Covid.

"Ovviamente - spiega la Agosti - si tratta di un'edizione particolare del mercatino all'insegna della sicurezza anche se ci saranno meno bancarelle non sarà un mercatino ridotto ma pieno di luci, profumi ed atmosfera natalizia".