Messa in mare con il materassino: sacerdote indagato

La Procura della Repubblica di Crotone ha deciso di aprire un fascicolo e avviare un'indagine sul caso della messa celebrata da un sacerdote tra le acque di Alfieri, nota località della provincia crotonese. Una location "estiva" scelta per sfuggire al caldo degli ultimi giorni, che si è trasformata in un guaio per il prete, per cui si ipotizza il reato di "offesa ad una confessione religiosa". Lo ha reso noto il procuratore capo di Crotone, Giuseppe Capoccia specificando che "in ordine alla presunta celebrazione religiosa svolta nel mare antistante la spiaggia cittadina e le cui immagini sono state diffuse dai social media" sono state avviate indagini affidate agli investigatori della Digos della Polizia di Stato.

Come raccontato ieri, l'episodio risale alla giornata di domenica scorsa: protagonista della vicenda don Mattia Bernasconi, vicario della pastorale per i giovani della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano nella località Alfieri, che ha deciso di celebrare la messa in mare al termine del campo della legalità organizzato come ogni anno dall'associazione Libera al quale partecipano numerosi giovani provenienti da ogni parte d'Italia. Originariamente si era pensato di celebrare la messa in una pineta della zona che però era già impegnata per un'altra iniziativa. Don Mattia ha quindi proposto di officiare il rito religioso in acqua, stante la soffocante calura. Il materassino prestato da una famiglia è stato utilizzato come altare improvvisato e la messa in acqua ha avuto luogo. Sul caso è intervenuta anche la Curia diocesana che ha sottolineato "tutta la bellezza e la serietà dell'esperienza vissuta da questi giovani" ma ha precisato che "la celebrazione eucaristica, e in generale la celebrazione dei sacramenti, possiede un suo linguaggio particolare che è giusto rispettare e valorizzare senza rinunciarvi con troppa superficialità".