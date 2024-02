Lite tra ragazzini finisce nel sangue: dodicenne accoltellato da un tredicenne

Un ragazzino di dodici anni accoltellato da un coetaneo a Messina dopo uno screzio per futili motivi. L'aggressione avvenuta nel quartiere di Villaggio Aldisio: è costata una prognosi di venti giorni al giovane portato al Pronto soccorso del Policlinico con ferite all'addome.

L'aggressore non è imputabile perché anche lui minore di 14 anni, ma i carabinieri della compagnia Messina Sud che hanno indagato sulla vicenda hanno relazionato al presidente del Tribunale dei Minori che già nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme sulla devianza minorile in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

L'episodio è accaduto nel pomeriggio del 30 gennaio scorso. I carabinieri della Compagnia di Messina Sud sono intervenuti su segnalazione al 112: sul posto, i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti.

Il 12enne ferito, che fortunatamente non ha subito gravi conseguenze, è stato quindi trattenuto in osservazione in ospedale venendo poi dimesso.