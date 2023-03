Pullman finisce in una scarpata: a bordo c'erano 50 persone

Poteva avere conseguenze gravissime l'incidente che si è verificato nella mattina di oggi domenica 5 marzo a Sinagra, nel messinese. Un pullman turistico, partito da Villabate e diretto sui Nebrodi, è finito in una scarpata lungo la statale 116. Secondo le prime informazioni, il mezzo ha divelto il guardrail nei pressi di un bivio con la strada provinciale, precipitando poi per alcuni metri.

A bordo in totale c'erano 50 passeggeri ma per fortuna hanno riportato lievi ferite solo tre passeggeri, trasportate all'ospedale di Patti per i dovuti accertamenti. In tanti erano scesi poco prima per permettere al conducente una delicata manovra.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Sant'Agata di Militello. Dell'episodio è stato informato anche il sindaco Nino Musca che sta coordinando le operazioni per dare assistenza alle decine di persone che viaggiavano sul bus.

Continua a leggere Today.it