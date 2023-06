Il ragazzo che si siede sui binari della metro e blocca la linea

Se ne stava seduto sulle rotaie della metropolitana senza motivo. Non voleva farla finita, voleva solo stare lì. Un ragazzo di 26 anni, cittadino afgano senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato denunciato sabato mattina dai carabinieri a Milano con l'accusa di interruzione di pubblico servizio. La linea della metro M2 è stata bloccata per una ventina di minuti perché lui aveva deciso, senza un motivo apparente, di stare seduto proprio sui binari della stazione di Garibaldi. Il gesto ha costretto allo stop i convogli in direzione Assago-Abbiategrasso.

