Cade in un tombino e muore

Quando lo hanno trovato, domenica sera, non c'era ormai più nulla da fare. Un uomo di 60 anni è stato trovato morto ieri sera in un tombino di scolo delle acque, nel suo giardino. Il dramma a Mezzane, piccola frazione alle porte di Ferrara.

La dinamica non è chiara. Probabilmente mentre lo stava pulendo o controllando, l’uomo è scivolato nel tombino, oppure ha avuto un malore.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri, per gli accertamenti del caso: sarà disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero emergere elementi utili per capire come sono andate le cose. L'uomo era un pensionato, bibliotecario, e viveva con la madre. L'anziana, non vedendolo rientrare a casa, ha dato l'allarme. Poi la tragica scoperta.