Dà la buonanotte e va a dormire: marito e figlie la trovano morta nel letto

È andata a dormire e non si è più svegliata: così è morta Micaela Azzoni, 48 anni. Sarà solo l'autopsia a fare luce sulle cause del decesso: la salma è stata trasferita dall'ospedale di Suzzara al Carlo Poma di Mantova. La tragedia si è consumata mercoledì sera: erano circa le 22 quando la donna ha riferito al marito che sarebbe andata a letto. Ed è stato il consorte ad averla trovata priva di sensi nel letto.

Una delle figlie le ha praticato il massaggio cardiaco, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto l'automedica e un'ambulanza, ma non c'è stato niente da fare. Il suo cuore si è fermato e non ha più ripreso a battere.

Micaela Azzoni abitava a Coazze di Moglia, nel Basso Mantovano, dove gestiva insieme al fratello il caseificio Azzoni. L'ultimo scatto su Facebook, solo pochi giorni fa, in gita alla fiera delle castagne a San Zeno di Montagna, a due passi dal lago di Garda.