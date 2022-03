In viaggio ad Amsterdam, 27enne scompare nel nulla

Il suo cellulare non squilla più da domenica 27 marzo: non si hanno più notizie di Michael Fersini, 27enne di Lecce. Partito alcuni giorni addietro per un viaggio ad Amsterdam e ospite in casa di un amico, fra i due sarebbe sorta qualche incomprensione. Dopo un litigio, insomma, Michael si sarebbe allontanato. La famiglia ha sporto denuncia di scomparsa ieri negli uffici di polizia e in queste ore i suoi amici, sempre più preoccupati, hanno iniziato a diffondere messaggi via social, usando anche la stessa pagina Facebook di Michael, nella speranza di avere al più presto un segnale, un aggiornamento, qualche notizia che faccia tirare un sospiro di sollievo. Possibilmente, dal ragazzo stesso.

Fra le ultime persone ad aver avuto un contatto con lui è stata la madre. Il giovane l’ha contattata dopo aver gettato il proprio smartphone in un canale, usando il telefono cellulare di una persona conosciuta ad Amsterdam proprio allo scopo di farsi dare il numero dell’amico, per potergli parlare e, presumibilmente, chiarirsi e riappacificarsi. Ed effettivamente, l’amico sarebbe stato contattato poco dopo. I due avrebbero fissato un appuntamento, ma nel luogo stabilito per l’incontro, Michael non si sarebbe presentato. E da quel momento, di lui non si ha più alcuna traccia.

Fra l’abbigliamento che avrebbe portato con sé nel viaggio vi sono blue jeans, maglia nera e giubbino chiaro. Così appare vestito nella foto che lui stesso ha pubblicato sulla propria pagina Facebook, da Amsterdam, prima di scomparire nel nulla.