Michela Lazzaretti morta in un incidente a 25 anni, il padre: "Sarai sempre la parte migliore della mia vita"

"Il destino ci ha voluto dividere… sarai sempre la parte migliore della mia vita. Ogni respiro che mi rimarrà, sarà l'aria che avrei voluto darti per vivere”. Con un toccante messaggio sulla sua pagina Facebook Giancarlo Lazzaretti, candidato a sindaco di Verucchio, piccolo comune del Riminese ha annunciato la scomparsa della figlia, Michela Lazzaretti, morta a soli 25 anni nel tardo pomeriggio di domenica in seguito a un drammatico incidente stradale.

L'incidente

Il dramma si è consumato il 19 maggio intorno alle 19.30 di domenica a Savignano sul Rubiocone, tra le frazioni di Fiumicino e Capanni in via Rubicone destra. La vittima viaggiava, insieme a un'amica e coetanea residente nella Repubblica di San Marino, a bordo di una Chevrolet Matiz quando la vettura ha iniziato a sbandare per poi andare ad impattare contro un terrapieno e volare nel letto del fiume. Dagli accertamenti non è chiaro se la 25enne, a causa della collisione, sia rimasta incosciente tanto da non riuscire a sganciarsi dalla cintura di sicurezza. Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto l'hanno trovata già priva di vita, ancora intrappolata nelle lamiere, e nonostante tutti gli sforzi il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

L'amica, invece, dopo essersi liberata dalla cintura di sicurezza è riuscita ad uscire dall'abitacolo riportando ferite non gravi. La giovane è stata trasportata al "Bufalini" di Cesena in stato di choc. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono accorsi i vigili del fuoco, un'autogru del 115 e l'elicottero coi sommozzatori che sono riusciti ad estrarre la vittima dalle lamiere. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della Stazione di San Mauro. Secondo quanto emerso, in quel tratto di strada si erano già verificati diversi incidenti analoghi.