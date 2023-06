Michela trovata morta nella piscina della sua casa, indagato il marito

Michela Marelli aveva solo 46 anni e giovedì pomeriggio è stata trovata morta nella piscina della sua abitazione di Collebeato (Brescia). Adesso il marito è indagato. Si ipotizza l'omicidio colposo. Gli inquirenti vogliono capire se la morte della donna di poteva evitare e se il compagno abbia delle responsabilità.

L'ipotesi su cui lavorerebbe la procura è quella dell’omessa sorveglianza. Si vuole capire se la donna, affetta da un grave malattia neurodegenerativa, potesse essere lasciata da sola e fosse in grado di badare a se stessa. Al momento della fatale caduta in piscina, Michela era infatti sola nella casa di via Partigiani. A trovare il corpo sono stati intorno alle 17.30, proprio il marito e la figlia adolescente. Probabilmente la 46enne - che lavorava da remoto - era finita in acqua almeno un'ora prima. Disposta l'autopsia per stabilire se la donna è morta per un malore (e sia caduta in acqua solo dopo) o se sia morta annegata.

