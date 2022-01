Michele Cilli scomparso dopo una festa con gli amici: "Aiutateci a trovarlo, siamo disperati"

Michele Cilli è scomparso. Gli agenti della polizia di Stato cercano ovunque nelle campagne che circondano Barletta e i comuni limitrofi e scandagliano ogni aspetto della vita del giovane di 24 anni. Originario di Barletta, di lui non si hanno più notizie dalla notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio, quando pare si sia allontanato da un locale della cittadina in cui aveva festeggiato il compleanno di un amico, a bordo di un'auto guidata da un suo conoscente.

Michele Cilli scomparso da Barletta: le ultime notizie

Michele avrebbe detto alla mamma che sarebbe andato a casa a pranzo il giorno dopo, come avveniva ogni domenica, ma alla porta non ha mai suonato. Sono giorni di apprensione per la famiglia del 24enne scomparso da Barletta. Le ricerche del ragazzo si stanno concentrando principalmente nelle campagne circostanti. Del caso si stanno occupando gli agenti del commissariato di polizia di Barletta, che domenica pomeriggio hanno raccolto la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia.

Alto circa un metro e settanta, Michele Cilli ha occhi e capelli castani. Segni particolari: diversi tatuaggi e sulle mani una scritta tatuata "game over". Al momento della scomparsa indossava una camicia di jeans blu scuro con scritte rosse, una sciarpa nera al collo, pantaloni neri, scarpe modello blazer di jeans. Porta occhiali da vista con montatura quadrata nera. Sabato 15 gennaio è andato a trascorrere la serata in un locale con alcuni amici. A un certo punto, intorno alle 1:30, si è allontanato e da quel momento non si sono più avute notizie di lui. Non è rientrato a casa e la sua auto è stata trovata parcheggiata nei pressi del locale: all'interno c'erano il suo giubbotto e le chiavi di casa. Non ha un cellulare con sé.

Qui sotto, le parole della mamma Maria Comitangelo a una tv locale e il suo appello lanciato su Facebook. "Qualsiasi persona abbia visto questo ragazzo può contattarmi. Mio figlio è scomparso sabato notte. Aiutateci, vi prego", ha scritto la madre in un post condiviso sulla propria bacheca social.