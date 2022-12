Crolla il tetto di un magazzino: morto a 39 anni

Crolla il tetto di un magazzino, in via Gran Priorato a Naro (Agrigento), e muore un 39enne, padre di due bambini. L'uomo, Michele Di Gerlando, è stato soccorso subito dopo il crollo dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, e poi trasferito d'urgenza all'ospedale "Barone Lombardo". Pare che fosse ancora cosciente - nonostante l'importante trauma cranico - quando è stato soccorso dai sanitari del 118, ma è morto lungo la strada prima di arrivare in ospedale. I medici avevano subito allertato la centrale operativa del 118 che, da Caltanissetta, avrebbe dovuto inviare un elisoccorso. Tutto inutile, purtroppo.

A Naro, per dare supporto alle squadre dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Pare che l'uomo stesse facendo dei lavori in un magazzino, che si trova sotto il suo laboratorio di vetraio. All'improvviso - ma tutto è ancora in corso di accertamento e ricostruzione da parte dei carabinieri - gli è caduta addosso una trave con parte del solaio.