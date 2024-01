Camion sfonda il guardail e si ribalta nell'altra corsia: un morto

Un uomo di 53 anni, Michele Lafiosca, ha perso la vita nel terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 15.30 di ieri, martedì 16 gennaio, sulla statale 655 Foggia-Candela. L'uomo si trovava alla guida di un camion quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato con violenza contro il guardrail, per poi ribaltarsi e finire la sua corsa nella carreggiata opposta. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche un'automobile, ma a riportare le ferite più gravi è stato l'autista 53enne originario di Gravina di Puglia, in provincia di Bari.

Rimasto schiacciato tra le lamiere dell'abitacolo del mezzo pesante, l'uomo era stato trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza della rete emergenza-urgenza del 118. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, è deceduto subito dopo in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per parecchie ore, mentre l'area del sinistro era stata delimitata da un nastro segnaletico per i rilievi e le operazione di rimozione del tir da parte degli uomini del 115 per la rimozione del tir. Una delle due carreggiate, quella in direzione Matera, era stata provvisoriamente chiusa al traffico.