La trave si abbatte sul camion: Michele Murgia muore a 35 anni

Non c'è stato nulla da fare: Michele Murgia è morto a 35 anni a Villacidro (Sud Sardegna). Il drammatico incidente è avvenuto nella zona industriale del paese mercoledì sera. Era dentro all'abitacolo del camion in manovra, quando una pesante trave in cemento armato è precipitata sul mezzo all'improvviso. Un impatto devastante quello nel capannone di un'azienda che si occupa di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

In pochi minuti sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Sanluri e i soccorritori del 118 che hanno lavorato per ore con una gru per liberare Michele Murgia dall'abitacolo. Il 35enne in un primo momento rispondeva ai soccorritori, tuttavia le ferite erano troppo gravi ed è morto. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Villacidro.

Un'inchiesta dovrà appurare perché quella trave è caduta spezzando la vita di Murgia. In base a una prima ricostruzione, il container caricato sul mezzo avrebbe urtato la paete superiore della traversa in cemento che sovrasta l'ingresso del capannone. A quel punto l'urto avrebbe fatto crollare la parete che si è abbattuta sulla cabina.