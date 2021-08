Tragico schianto frontale tra scooter: muore sbalzato oltre il guard-rail

Grave incidente stradale in contrada Maddalusa (Agrigento). La vittima è Michele Terrasi, aveva 50 anni

La vittima è Michele Terrasi, aveva 50 anni. Grave incidente stradale in contrada Maddalusa (Agrigento). Due scooter si sono scontrati frontalmente: altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Sul posto, stanno lavorando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Lungo la statale 640 anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta.

L'incidente, un frontale fra due scooter, forse, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto in fase di sorpasso: si è verificato lungo la trafficata statale 640 nella sera del 16 agosto. Uno dei due scooter - una Honda Sh125 - dopo l'impatto frontale è finito sotto un'autovettura. Il cinquantenne - che i militari dell'Arma hanno identificato solo in tardissima serata - ha perso la vita sul colpo. Dopo l'impatto è stato sbalzato oltre il guard-rail. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni. A scontrarsi sono stati la Honda Sh e un Piaggio Beverly. Coinvolte anche due autovetture: si è creato un lunghissimo incolonnamento di mezzi.