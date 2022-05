Un gruppo di migranti fugge dal centro di accoglienza

La fuga è durata qualche ora. Un gruppo di 27 migranti, che si era allontanato dal centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana, in provincia di Agrigento, è stato rintracciato e ricondotto nella struttura.

I 27 ospiti si sono allontanati dalla struttura, senza dividersi in piccoli gruppi, e si sono diretti insieme verso la statale 115, per poi proseguire in direzione del vicino comune di Montallegro. Necessario l’intervento della polizia e dei carabinieri, che hanno individuato i migranti in fuga e li hanno accompagnati al centro d'accoglienza Villa Sikania.

L’episodio ha creato qualche momento di disordine: da mesi, infatti, non si registravano proteste, né allontanamenti o fughe dalla struttura.