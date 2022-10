Raza ha trovato una casa: lo studente pachistano dormiva in strada da 3 mesi

Dopo l'appello lanciato da AnconaToday almeno uno dei pachistani che dormono per strada da tre mesi ha trovato casa. Raza Zohaib, 30 anni, è stato ospitato in un appartamento insieme ad altre cinque persone. È stata la questura a trovargli una sistemazione, tramite la prefettura. Il giovane faceva parte di un gruppetto di migranti provenienti dal Pakistan - in tutto una quindicina di persone - che vivono ad Ancona senza un giaciglio per dormire o un tetto sotto cui ripararsi. Invisibili. Sono in attesa di essere accolti nei centri di accoglienza ma i posti al momento non bastano per tutti. Ma soprattutto chiedono di essere regolarizzati per poter trovare un lavoro. Ad occuparsi di loro ci hanno pensato i volontari dei "City Angels", un'associazione attiva nel sociale, che hanno donato ai migranti maglie calde e scarpe nuove, indumenti per passare l'inverno. Tra i migranti arrivati in Italia ormai tre mesi fa c'è anche Raza che nel suo Paese studiava informatica e qui in Italia vorrebbe continuare a farlo.

Il giorno dopo l'articolo pubblicato da AnconaToday, Raza è stato chiamato dalla questura ed informato che c'era un alloggio disponibile per lui. "Siamo felici di questo - commenta Patrizia Guerra, coordinatrice dei City Angels - ringraziamo le istituzioni per la loro vicinanza e aiuto. Noi adesso ci stiamo informando per fargli riprendere gli studi all’università. Questo ragazzo - dice Guerra - adesso vuole aiutarci ad aiutare gli altri, i bisognosi, vorrebbe entrare nel gruppo City Angels e questo ci riempie il cuore. Significa che la nostra attività è utile". Un cittadino privato, che ha una azienda agricola, avrebbe inoltre contattato i City Angels anche per offrire dei posti di lavoro ad alcuni dei richiedenti asilo pachistani.