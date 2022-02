Non si fermano all'alt poi lanciano un mitra dal finestrino

Scene da film ieri sera a Milano, con un folle inseguimento tra le strade della città, spari per fermare i fuggitivi e una mitragliatrice Uzi gettata in corsa dal finestrino di un'auto. Ma andiamo per ordine.

Cosa è successo

Ieri sera attorno alle 19.30 un suv Bmw bianco non si è fermato all'alt della polizia facendo scattare un inseguimento tra le vie del quartiere San Siro di Milano. Il conducente dell'auto invece di fermarsi ha premuto il piede sull'acceleratore, fuggendo via a tutta velocità. Durante la folle corsa, i fuggitivi hanno lanciato dal finestrino una mitragliatrice Uzi. Un poliziotto ha esploso due colpi di pistola in aria nel tentativo di bloccare l'auto, poi raggiunta. Fermate cinque persone. Partite le indagini per capire come mai i cinque fossero in giro con una mitragliatrice e se, come è ipotizzabile, fossero pronti a mettere a segno qualche colpo.