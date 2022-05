Molestava 14enni disabili a scuola: imputato un educatore

Un educatore di 50 anni è stato accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni disabili. E' successo a Milano, nella zona Nord Ovest della città, a dicembre del 2020. Le studentesse si trovavano a scuola nonostante il lockdown per seguire le lezioni in presenza vista la loro condizione di fragilità. Secondo l'inchiesta, coordinata dalla pm Ilaria Perinu e condotta dai carabinieri di Milano, l'uomo avrebbe palpeggiato le due ragazze di appena 14 anni pronunciando frasi di natura sessuale a una delle due. Nell'interrogatorio davanti al gip Giulio Fanales, l'educatore che lavorava per una cooperativa in servizio presso la scuola superiore Galilei, ha sostenuto che una delle due ragazze lo avrebbe denunciato "per ripicca". In particolare, l'uomo avrebbe spiegato che la ragazza si sarebbe arrabbiata con lui per aver riferito ad altri alcune sue confidenze.