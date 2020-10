"Gli ospedali di Milano sono al collasso, i malati rischiano di morire a casa"

Tutto come in primavera. Maurizio Viecca, primario di cardiologia dell'ospedale Sacco lancia l'allarme: "Medici e infermieri malati, manca personale sanitario"

"Gli ospedali di Milano sono la collasso, non c'è più posto per i pazienti. Avanti così, si rischia di morire in ambulanza o in casa, come accadeva in primavera". È Milanotoday a riportare l'allarme di Maurizio Viecca, primario di cardiologia dell'ospedale Sacco di Milano che in una intervista all'Agi spiega che la crisi degli ospedali non sarebbe causata dal numero dei posti letto ma dalla mancanza di personale.

"Diversi medici e infermieri, infatti, si sono ammalati in percentuali che non si erano verificate in primavera".

Il medico del Sacco ha proposto la sua soluzione: ridurre tutti i contatti sociali ma anche quelli sui mezzi pubblici. Non solo: secondo Viecca bisogna aprire Area C e utilizzare per il trasporto pubblico i pullman a uso turistico. Ma non solo, per il primario ci dovrebbero essere più controlli sull'uso corretto delle mascherine: "se il 95% delle persone utilizzasse mascherine a norma, avremmo migliaia di morti in meno e il lockdown sarebbe risolutivo e breve, come dimostra uno studio dell'Università di Whashington".

Lockdown a Milano, Sala: "Non credo sia giusto"

Su un possibile lockdown a Milano si è espresso anche il primo cittadino della metropoli lombarda: "Non credo sia giusto in questo momento. Oggi c'è invece il tema di lasciare gli anziani a casa", ha detto Sala durante un intervento pubblicato sui social.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dico questo - ha continuato Sala - perché è tornato prepotentemente al centro della discussione il tema del lockdown. E io ritengo che il lockdown oggi sarebbe una scelta sbagliata. Lo dico con la testa e con il cuore. Guardo i dati e noi oggi abbiamo meno di 300 pazienti in terapia intensiva, ne abbiamo avuti 1.700, sono in crescita ma stiamo già facendo sacrifici, vediamo cosa succederà".