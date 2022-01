Aggrediscono e rubano un cellulare ad un disabile in carrozzina: arrestati

Arrestati i due uomini che l'11 dicembre scorso avevano aggredito e rapinato un 26enne disabile in carrozzina alla fermata della metro Porta Genova a Milano e la donna che aveva tentato di aiutarlo. Si tratta di due giovani di 22 e 28 anni di origine marocchina, che senza scrupoli si sono avventati sul disabile per portargli via lo smartphone. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno notificato ai due presunti rapinatori un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso. Il 22enne era già stato portato a San Vittore il giorno della rapina grazie all'intervento della Polmetro mentre il 27enne, già indagato per un'altra rapina di cellulare, è stato intercettato ieri a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Lambrate.