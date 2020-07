Stuprata in pieno giorno al parco mentre porta a spasso il cane: fermato un uomo

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, con un'indagine lampo ha fermato l'autore della brutale violenza commessa, il pomeriggio del 15 luglio scorso, su una donna che passeggiava con il proprio cane al Parco Monte Stella. Le indagini della Squadra Mobile, sono state rafforzate dagli accertamenti scientifici effettuati dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica. La donna, 45 anni, era stata aggredita e stuprata alla collinetta di San Siro intorno alle 18.20 mentre la donna stava passeggiando col suo cane. In base a una prima ricostruzione la donna era stata presa alle spalle da un uomo che l'aveva trascinata per i capelli in un luogo appartato dietro la scuola primaria Martin Luther King, dove aveva abusato di lei. L'uomo poi era fuggito facendo perdere le proprie tracce. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, era stata accompagnata alla clinica Mangiagalli dove i medici avevano accertato la violenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La violenza ha scosso Milano: "Alla montagnetta ci vado almeno una volta alla settimana. È nel quartiere in cui abito. Sono davvero sconvolta per quanto accaduto. E non sarà più lo stesso per nessuna di noi. Nessuna donna dovrebbe passare ciò che ha passato la donna che è stata stuprata. Ogni donna deve essere tranquilla ovunque e anche in un parco del suo quartiere" aveva commentato Giulia Pelucchi, assessora e vice presidente del Municipio 8 in quota al Partito democratico. Simone Zambelli, presidente del Municipio 8 da quasi dieci anni: "Questo fatto drammatico mi ha profondamente scosso. Ci sono problemi e questioni nelle aree limitrofe al parco che vanno affrontati e risolti. Dallo stato di abbandono dell'ex mercatino di via Isernia alla necessità di un maggior presidio del territorio. Problemi e richieste su cui, come Municipio, abbiamo avanzato proposte e ci siamo sempre messi in ottica collaborativa, ma su cui ci sentiamo impotenti e lo ammetto (a volte) inascoltati. Ora vogliamo azioni concrete e immediate".