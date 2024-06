Mezzo blindato si ribalta: morto un militare, gravissimo un altro

Un militare di 40 anni è morto in un tragico incidente stradale in provincia di Oristano, lungo la Statale 131 in direzione Sassari a breve distanza dallo svincolo per Tramatza. Ferito gravemente un commilitone di 47 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale di Cagliari. Entrambi i militari sono di stanza a Teulada.

A provocare il ribaltamento del mezzo blindato sul quale viaggiavano i due soldati potrebbe essere stato lo scoppio di un pneumatico. Secondo una prima ricostruzione il furgone dell’Esercito italiano avrebbe sbandato andando a sbattere contro il guardrail, per poi capovolgersi al centro della carreggiata. Uno dei due militari sarebbe morto sul colpo in seguito alle lesioni riportate mentre l’altro rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale con l'elicottero. Le sue condizioni sono gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti con i soccorritori del servizio 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e le squadre dell'Anas.Chiuso il tratto di strada coinvolto nell'incidente.