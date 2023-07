Militari accerchiati e aggrediti: uno è stato accoltellato alla schiena

Due militari della base militare americana di Aviano, a Pordenone, vittime di una violenta aggressione. Uno è stato accoltellato alla schiena, l'altro pestato a sangue. Il primo ha un polmone perforato ed è ancora ricoverato in ospedale. La violenza è avvenuta sabato e gli inquirenti lavorano per ricostruire cosa è accaduto e individuare i responsabili. Gli stessi militari hanno detto di essere stati presi di mira da un gruppo di 8, forse 10 persone.

Questo quello che sappiamo finora come riportato da VeneziaToday. Nel pomeriggio di sabato uno dei militari aggrediti arriva a Venezia in treno con altri tre commilitoni in treno. Vogliono festeggiare il compleanno di uno di loro con un tour lagunare. Intorno alla mezzanotte arrivando a Rialto si siedono ai tavoli di un bar. È in questo frangente che la serata prende una brutta piega e inizia lo scontro con l'altro gruppo.

J.W.A, 22enne della Louisiana, viene colpito alla schiena. È in abiti civili, indossa una maglietta, e la lama arriva al polmone. "Erano in otto, forse dieci persone - ha raccontato dal suo letto d'ospedale - Ci hanno circondato. Non saprei dire se fossero italiani". "Non so perché ci abbiano circondato e aggredito", dice l'altro americano ferito.

I militari hanno fornito un identikit degli aggressori e le ricerche sono in corso. Non è la prima volta che la zona è teatro di aggressioni. Lo scorso inverno un operatore della sicurezza di 25 anni era stato accoltellato. Poco distante nei mesi scorsi uno studente americano dell'università di Roma che aveva appena trascorso la serata al Bacaro Jazz, è stato pestato finendo anche lui in ospedale.

Continua a leggere su Toda.it...