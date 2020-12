Guardia giurata dell'ospedale muore per Covid a 57 anni: l’addio a Mimmo Stabile

L’ospedale San Paolo di Napoli piange Mimmo Stabile, guardia giurata di 57 anni morta dopo aver contratto il Covid. Dal 2011 lavorava nel nosocomio di Fuorigrotta. Stabile è era ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Covid Center di Ponticelli.

“Stamattina ho ricevuto una di quelle notizie che mai avrei voluto ascoltare. ‘Presidente, Mimmo è andato via’. Il silenzio che ci ha circondati è assordante e dirompente come la tua dipartita”, è il ricordo di Giuseppe Alviti, Presidente Nazionale Guardie Giurate Particolari. “Alle istituzioni nazionali senza se e senza ma che dimenticano spesso e troppo la figura essenziale della guardia giurata ribadisco a chiare lettere: Esistiamo anche noi, angeli con la pistola come Mimmo che danno la propria vita e identità a protezione della collettività. È ora di dare la giusta dimensione a chi muore per lo Stato per difendere la collettività. Mimmo, tu nei nostri cuori sarai sempre presente. Onore a te sempre e ovunque”.

La morte di Mimmo Stabile ha colpito quelli che lo conoscevano e sui social sono comparsi diversi messaggi in suo ricordo.