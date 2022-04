Insulta e minaccia mamma e figlio disabile: condannato vicino di casa

Gli inquilini del piano di sopra, a detta sua troppo rumorosi, lo infastidiscono e cosi inizia a insultarli e minacciarli. Ogni occasione è buona per inveire contro di loro, poi passa ai fatti: calci alla porta di casa, gomme dell'auto squarciate. E poco importa se i vicini sono una mamma e un figlio disabile. Anzi, il problema del ragazzo è motivo di insulti. La donna, raggiunto l'apice della sopportazione, si rivolge alla giustizia. Il vicino finisce alla sbarra e il giudice lo riconosce colpevole di stalking. Succede a Roma.

Secondo quanto ricostruito da RomaToday, la vicenda è accaduta in zona Prenestino. I protagonisti sono un 48enne e una donna con un figlio affetto da disabilità. I tre vivono nello stesso stabile. La donna e il ragazzo hanno un appartamento al piano superiore rispetto a quello dell'uomo. Secondo quanto ricostruito nella ule di giustizia, madre e figlio sono stati presi di mira per un anno - dall'estate del 2019 - con insulti. minacce, ritorsioni. Nel mirino soprattutto il ragazzo, colpito proprio nella sua disabiità. La donna però ha denunciato il vicino. Si è così arrivati prima al processo e poi alla condanna per stalking per l’uomo: un anno e due mesi di carcere e una provvisionale da 2.000 euro in favore della donna, che si è costituita parte civile anche per conto del figlio. Imposto anche il divieto di avvicinamento alla donna e al ragazzo.