Perde la testa per una escort e si presenta sotto casa armato di coltello

Contatta una giovane escort e la incontra, perdendo la testa per lei. Un'infatuazione diventata ossessione, tanto che adesso un 65enne della zona di Pietrasanta (Lucca) è stato arrestato per stalking dai carabinieri di Carrara dopo che la ragazza 25enne lo ha denunciato.

La giovane dopo avere fatto la escort per qualche tempo, ha deciso di cambiare vita: lavoro diverso e fidanzato stabile. L'uomo non avrebbe accettato l'interruzione della loro frequentazione e avrebbe iniziato a perseguitarla. La ragazza si è rivolta ai carabinieri raccontando una serie di disavventure "misteriose" capitate da quando aveva conosciuto il 65enne. Una su tutte: l'incendio dell'abitazione dove abitava e la sparizione del telefono cellulare che lei utilizzava per fissare gli appuntamenti con i clienti. La 25enne ha anche scoperto che qualcuno stava usando lo stesso numero rubatole per inviare messaggi minacciosi a molti contatti memorizzati su quel telefono, fra cui il datore di lavoro. Pochi giorni fa, dopo l'ennesimo rifiuto di un incontro, il 65enne ha cominciato a cercarla ovunque: compreso il posto di lavoro e la casa del fidanzato, minacciandola per telefono. A quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato l'uomo in possesso di un lungo coltello a serramanico.

In casa dell'uomo i militari hanno trovato anche un fucile e varie munizioni (detenute in modo illecito), oltre a un taser e alcuni gioielli della 25enne che lei pensava fossero andati in fumo nell'incendio. L'uomo è stato arrestato per atti persecutori aggravati dall'uso delle armi e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.