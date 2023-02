La figlia fa cadere il telefono e lui minaccia di ucciderla con un coltello

La figlia sedicenne fa cadere accidentalmente il telefono e lui reagisce picchiandola e minacciandola di morte con un coltello. Succede a Qualiano (Napoli) dove un uomo di 42 anni incensurato, è stato arrestato.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe picchiato la figlia e poi la moglie. E ancora, avrebbe minacciato di ucciderle con un coltello da cucina, davanti agli altri tre figli minori. A scatenare la violenza, la caduta accidentale di uno smartphone. La moglie ha tentato di difendere la figlia, diventando lei stessa un bersaglio per l'uomo.

Durante la lite, alcuni passanti hanno sentito urlare in strada e hanno chiamato il 112. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti poco dopo. In casa, le due donne erano rannicchiate in un angolo. Livide, i tre bambini ancora in lacrime. Il 42enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.