Pubblica su Facebook il countdown per l'omicidio della ex: arrestato

Ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un macabro conto alla rovescia fino al giorno in cui avrebbe ucciso l'ex e poi si sarebbe tolto la vita. Con l'accusa di stalking un uomo di 60 anni è stato arrestato a Uta (Cagliari). È accusato di avere perseguitato per mesi l'ex: una donna di 36 anni. La vittima, terrorizzata, si è rivolta ai carabinieri. Secondo quanto ricostruito nel momento in cui ha interrotto la relazione e ha deciso di frequentare altre persone è anche perseguitata e minacciata. "Tu prova e vedrai cosa ti succede", si è sentita dire dall'indagato.

Dopo la denuncia i carabinieri hanno avviato una vigilanza sistematica sia sul luogo di lavoro sia sull'abitazione della donna, ma la presenza dei militari non ha scoraggiato l'ex che si è appostato in strada e poi ha postato il minaccioso countdown su Fb. A questo punto la vigilanza è stata intensificata e l'uomo è stato bloccato a una fermata del bus, dove si era appostato per intercettare ancora una volta la sua ex. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, considerata la pericolosità dell'indagato.

