"Vi ammazzo tutti": uomo semina il panico a San Pietro, nel suo zaino otto coltelli da cucina

Fermato un 46enne: avrebbe minacciato di morte i passanti e posato il coltello sul viso di una donna seduta in un ristorante. I fatti nel pomeriggio di venerdì 25 giugno a Roma

Un uomo di 46 anni, di nazionalità francese, è stato fermato a Roma dalla Polizia Locale mentre brandiva un coltello da cucina verso i passanti gridando "vi ammazzo tutti". L'episodio è avvenuto intorno alle 17 di venerdì 25 luglio nel Rione Borgo, a poca distanza da San Pietro. Il 46enne, visibilmente alterato, avrebbe perfino posato il coltello sul viso di una donna italiana seduta ad un ristorante della zona, sputando ovunque addosso alla gente e minacciando di morte i passanti.

San Pietro, minaccia i passanti con un coltello: fermato

A bloccarlo sono stati gli agenti del gruppo Prati che sono riusciti a contenerlo nella sua furia mentre era diretto verso la Basilica di San Pietro. All'interno del suo zaino sono stati trovati otto coltelli da cucina.

Poco dopo è sopraggiunta anche una volante del Commissariato Borgo della Polizia di Stato. L?uomo è stato tratto in arresto e affidato alle cure del personale medico per gli accertamenti sanitari del caso. Ulteriori verifiche sono tuttora in corso da parte della Polizia di Stato.