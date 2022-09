Minaccia e picchia la madre per avere i soldi

Minacce e botte alla madre se non riceveva i soldi pretesi. E quando non ne riceveva, la donna finiva vittima della rabbia e violenza del figlio, un 21enne di Allumiere, in provincia di Roma. In alcune occasioni ha tentato anche di strangolarla. A fermare la violenza del giovane sono stati i carabinieri della cittadina poco lontana dalla Capitale.

Durante lo scorso mese di maggio, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, si era trasferito a casa della madre. Da quel momento ha vissuto in sua compagnia alternando momenti di affetto a momenti di rabbia e violenza. La donna ha cercato di comprendere lo stato di difficoltà del figlio e ha tollerato insulti e minacce, fino alle botte. Lui ha continuato a chiedere denaro in maniera sempre più insistente e davanti al rifiuto di lei ha tentato di strangolarla.

La madre, vittima della violenza del ragazzo, ha chiesto e poi ottenuto una misura cautelare nei confronti del ventunenne. Il giovane è stato immediatamente allontanato dalla casa della madre.