Deve consegnare una pizza, anziano lo "accoglie" con una pistola

Ordina una pizza a domicilio e quando il ragazzo delle consegne gliela porta pensa bene di accoglierlo minacciandolo con una pistola. È successo a Udine, in via Joppi, nella zona sud occidentale della città. A effettuare la consegna è stato un 38enne che, una volta suonato il campanello e vistosi aprire la porta, ha fatto la pericolosa sorpresa. A minacciarlo arma alla mano – poi scopertasi una pistola a salve – un 70enne originario di Verona e domiciliato a Udine. Al fattorino non è rimasto altro che chiamare i carabinieri che sono poi intervenuti sul posto. La pistola è stata sequestrata dalle autorità, mentre nel corso delle successive indagini nell'abitazione dell'anziano sono state trovate delle cartucce. Non sono chiari i motivi della minaccia.