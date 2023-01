Picchia l'ex compagna e la minaccia: "Faccio vedere le tue foto intime"

Le violenze e poi la promessa di comportarsi bene, gli schiaffi e i ricatti: "Fai quello che voglio o faccio vedere a tutti nostre foto nell'intimità". È l'incubo vissuto da una donna di 58 anni della provincia di Catania che si è rivolta ai carabinieri. Adesso l'ex compagno, un 60enne pregiudicato di Giarre, è stato arrestato per atti persecutori.

I fatti risalgono allo scorso 27 dicembre, quando la donna si è presentata in caserma. Ai carabinieri ha raccontato che l'ex, nel corso della loro breve relazione, dopo un iniziale periodo di serenità era diventato violento. Secondo la denuncia, picchiava lei e prendeva a calci il cane. La donna non ha però mai denunciato, per vergogna, per paura ma anche perché poi l'uomo piangendo prometteva di cambiare. In un’occasione dopo una caduta accidentale, la donna ha riportato una seria ferita a un labbro ma il compagno l'ha ugualmente picchiata fino a farle riaprire la ferita. Dopo questo episodio la decisione di interrompere il rapporto. La reazione è stata violenta: messaggi vocali con insulti e minacce. Fino al ricatto estremo: l'uomo aveva di nascosto filmato dei momenti intimi e minacciava di fare degli screen e farli vedere a tutti mettendoli letteralmente in piazza.

L'uomo era anche stato diffidato dall'avvicinare la donna ma non ha mai rispettato l'indicazione. Quando l'ha raggiunta sul lavoro (la donna fa la badante agli anziani, ndr) la nuova denuncia. I carabinieri lo hanno arrestato al termine di un breve inseguimento. Sono stati disposti i domiciliari e il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati.