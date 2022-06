Minaccia di tagliare la gola ai passanti, panico in strada

Panico nel pomeriggio a Messina, dove un extracomunitario di circa 30 anni, dalle prime informazioni sotto effetto di alcool, è andato in escandescenza rompendo bottiglie di vetro e minacciando di tagliare la gola ad alcuni dei presenti in attesa alla fermata Atm. L'uomo si è anche fermato in una via, bloccando la circolazione delle auto e proseguendo a spaventare gli automobilisti in transito prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine dopo essere state chiamate dai passanti. L'extracomunitario è stato bloccato all'interno di un edificio poco distante dalla Chiesa di Provinciale. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora nella zona prima dell'intervento della polizia di Stato e dei carabinieri. Sul posto anche l'ambulanza.