Investe due studenti con una minicar e poi fugge

È stato rintracciato il pirata della strada che questa mattina ha investito due studenti davanti a un liceo artistico di Cascina, in provincia di Pisa. Un giovane, maggiorenne, alla guida di una minicar, ha investito un ragazzo sulle strisce pedonali, poi è ripartito a tutta velocità andando a sbattere contro il cancello della scuola prima di far perdere le proprie tracce. Proprio in questo secondo momento sarebbe stato coinvolto il secondo studente. Trasportati in ospedale i due ragazzi non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Navacchio e la polizia municipale di Cascina. Il ragazzo alla guida della minicar è stato rintracciato dopo che la madre si è presentata in ospedale per accertarsi dello stato di salute dei due ragazzi investiti e chiedere loro scusa. Ora il ragazzo dovrà spiegare l’accaduto, soprattutto se si è trattato di un gesto deliberato.

