Minorenne rimane mutilato per l'esplosione di un petardo

I "festeggiamenti" di fine anno sono iniziati tutt'altro che in modo positivo. In Puglia un minorenne ha perso un dito per l'esplosione di un petardo illegale. L'incidente ad Altamura come spiega Baritoday che denuncia come nella provincia questo sia solo l'ennesimo episodio che vede come protagonisti fuochi d’artificio illegali.

Nella serata di ieri un 16enne ha perso il dito di una mano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente, il minorenne è stato investito dall'esplosione di un grosso petardo che stava maneggiando, che ha poi causato il distacco dell'arto.

"I Carabinieri ricordano la pericolosità dei fuochi d’artificio illegali - spiegano in una nota dal Comando provinciale - il cui incauto maneggio può comportare gravissime conseguenze".