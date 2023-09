Ragazzo di 17 anni prende a bastonate un anziano per rubargli soldi e telefono

Un uomo di 74 anni è stato selvaggiamente picchiato in strada per rubargli il denaro che aveva con sé, a colpirlo sarebbe stato un ragazzo di 17 anni. A ricostruire l'episodio, avvenuto a giugno a Firenze, sono stati i carabinieri. L'adolescente è stato arrestato.

Il 28 giugno l'anziano era in piazza Vittorio Veneto e stava facendo una passeggiata col suo cagnolino. È stato avvicinato da un giovane che, dopo aver preso due bastoni di legno, lo ha colpito alla testa, al torace e alle braccia intimandogli di consegnare portafogli e telefono cellulare. L'anziano non ha ceduto e l'aggressore è scappato. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, dove i medici hanno accertalo traumi e lesioni guaribili in 35 giorni.

Le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno poi portato al 17enne di origine magrebina. Determinanti sarebbero state le immagini del circuito di videosorveglianza comunale e le informazioni raccolte dai testimoni. Il giovane si trova ora in un istituto penale per i minorenni.

