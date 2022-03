Furia delle baby gang: ragazzino picchiato e indotto al suicidio

Raffiche di calci e pugni contro un ragazzino, diventato suo malgrado protagonista di filmati che circolavano sui social in cui veniva umiliato e ferito. Violenze tali da portarlo a pensare al suicidio. Nei panni degli aguzzini altri sei ragazzini, per quali adesso sono scattati i provvedimenti del tribunale per i minorenni di Roma. Sono accusati anche di rapina aggravata.

La vittima, dopo avere ingerito della droga spacciata dagli indagati, si è sentita male. Solo allora ha trovato il coraggio di confidarsi con la madre. Da qui l'avvio delle indagini, da dicembre 2021 al mese scorso. Stando a quanto emerso, il gruppetto è stato protagonista di episodi di spaccio e bullismo. I sei sono gravemente indiziati per "spaccio, atti persecutori, lesioni aggravate e rapina aggravata". Il ragazzino sarebbe stato avvicinato all'uscita da scuola, colpito con calci e pugni e umiliato per strada, fino a ricevere minacce di morte e subire il furto di vestiti griffati e del cellulare. I raid della baby gang venivano quasi sempre filmati e diffusi sui social.

Il giudice ha prescritto ai sei minori di mantenersi a una distanza di 50 metri dalla vittima, di interrompere qualsiasi contatto con lui, personale e telefonico, e astenersi dal commentare il comportamento e le denunce della vittima, obbligandoli infine a farsi seguire dai sevizi sociali.