Il giovane che tenta di violentare un'anziana di 78 anni e si dà alla fuga

Avrebbe aggredito un'anziana facendola cadere a terra, per poi abbassarle i pantaloni nel tentativo violentarla. Lo strupro non sarebbe stato portato a compimento solo grazie alla tenace resistenza della vittima, una donna di 78 anni, che però nella colluttazione aveva subito la rottura di una costola ed un trauma toracico. A più di un mese dall'aggressione, avvenuta a Firenze lo scorso 13 aprile, i carabinieri hanno notificato ad un 18enne, francese di origine tunisina, un fermo di indiziato di delitto disposto dal procuratore presso il tribunale per i minorenni Antonio Sangermano, in quanto a suo carico sarebbero stati riscontrati gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentata violenza sessuale e rapina ai danni di una pensionata. Al momento dei fatti il giovane era infatti minorenne. Secondo i magistrati che indagano sul caso, il provvedimento precautelare si è reso necessario in quanto il 18ennne era rientrato a Firenze dopo esser stato fermato al confine con la Francia.

Le indagini, coordinate dal procuratore Sangermano e svolte dai carabinieri della compagnia di Oltrarno, Palazzo Pitti e Ricorboli, erano state attivate immediatamente dopo i fatti di quel martedì pomeriggio. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la tentata violenza si sarebbe consumata nella zona di Piazzale Michelangelo dove la 78enne stava facendo una passeggiata. Dopo essersi fermata all'esterno dei bagni pubblici tra il Piazzale e la Basilica di San Miniato al Monte, la vittima era stata raggiunta da un uomo che l'aveva aggredita alle spalle, facendola rovinare al suolo per poi abbassarle i pantaloni nel tentativo (per fortuna non portato a termine) di abusare di lei. L'aggressore si sarebbe quindi impossessato della borsetta e dell'orologio, dandosi alla fuga, dopo avere violentemente colpito l'anziana provocandole la rottura di una costola ed un trauma toracico.

I sospetti nei confronti del 18enne

L'attività investigativa, effettuata attraverso la testimonianza della donna e di alcuni testimoni che avevano sentito le grida della donna, nonché mediante l'acquisizione delle immagini estrapolate dalle videocamere, hanno consentito ai carabinieri di ricostruire il percorso di fuga dell'aggressore (video in basso). Le indagini hanno portato i carabinieri a sospettare di un giovane con caratteristiche fisiche rispondenti ai filmati ed alle descrizioni fornite, già noto alle forze dell'ordine in quanto rinviato a giudizio per tentato omicidio per la rissa avvenuta nel febbraio 2019 in Piazza dei Ciompi.

Durante la perquisizione domiciliare all'interno del suo appartamento sono infatti stati rinvenuti vestiti e zaino simili a quelli indossati dall'aggressore nei filmati di videosorveglianza cittadina, nonché un monopattino corrispondente a quello utilizzato dal soggetto per la fuga lo scorso 13 aprile.Inoltre la vittima avrebbe riconosciuto l'aggressore. Essendo evidente il pericolo di fuga, il procuratore ha dunque disposto il fermo di indiziato di delitto. L'indiziato di delitto si trova ora presso l'istituto penale per minorenni di via Orti Oricellari.

